Buğday piyasası müzakereleri yakından takip ediyor

Mısır fiyatları ABD'deki olumsuz hava şartları nedeniyle art arda ikinci seansta yükseldi. Buğday fiyatları ise dört seansta ilk kez yükseldi.

Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, ABD'nin ekim alanlarının bulunduğu ortabatı bölgesinde sıcak ve kuru hava koşullarının beklenmesi ve bu nedenle hasatta verim kaybı görülebileceği yönünde endişelerle yükseldi.

Buğday fiyatlarında sınırlı yükseliş

Buğday fiyatları dört seansta ilk kez yükseldi, ancak piyasanın savaş halinde olan Ukrayna'dan Karadeniz üzerinden gerçekleştirilen tahıl ihracatının yeniden başlatılması olasılığını beklemesiyle kazanımlar sınırlı kaldı.

Buğday, yüzde 1.9 yükselerek 8.26 dolar/bushel yani 303.5 dolar/ton seviyesine yükseldi. Buğday piyasası, hala savaş halinde olan Ukrayna'dan tahıl ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik müzakereleri yakından takip ediyor.

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) Karadeniz limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkine ilişkin önümüzdeki hafta anlaşma imzalaya hazırlanırken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kiev ve Moskova arasında barış elde edilmesi için ise çok yol katedilmesi gerektiğini söyledi.

Mısır fiyatlarında olumsuz hava koşulları destek sağladı

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları yüzde 1.3 artışla 6.02 dolar/bushel, yani 237 dolar/ton seviyesine yükseldi.

ABD hasadı, verimlilik açısından oldukça önemli olan polinasyon dönemine yaklaşırken sıcak ve kuru hava koşulları görüleceği yönünde endişeler mısır fiyatlarına destek sağladı.

Soya fasulyesi ise yüzde 0.9 artışla 13.61 dolar/bushel yani 500.1 dolar/ton seviyesine yükseldi.