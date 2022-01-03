Buğday ve mısır 2022'ye yükselişle başladı

Mısır ve soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları yüksek talebin fiyatları desteklemesiyle yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Buğday fiyatları da tüm dünyada arzın düşmesinden destek buldu.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları %1.2 artışla 6.00 dolar/bushel, yani 236.2 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi yüzde 1.3 değer kazanarak 13.56 dolar/bushel yani 498.2 dolar/ton seviyesine yükseldi. Buğday yüzde 0.8 yükselerek 7.76 dolar/bushel yani 285.1 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mısır vadeli kontratları dört sene üst üste değer kazanarak geçen yılı yüzde 20'nin üzerinde artışla tamamlarken, buğday kontratları ise 2021'i, 2010'dan bu yana kaydettiği en büyük yıllık kazançla yüzde 20.3 değer kazanarak tamamladı.