Buğday ve mısır fiyatları geriledi

Soya fasulyesi Brezilya'da yağışların azalması ve arz endişeleriyle yükseldi

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Brezilya'da yağışların az olması ve ABD'den ihraç ürünlere yönelik güçlü talebin etkisiyle arz endişelerinin artmasına paralel olarak yükseldi.

Buğday fiyatları gerilerken Rusya'nın ihracatına ilişkin belirsizlikler kayıpları sınırladı. Mısır fiyatları ise yatay seyretti.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları dün yüzde 0.5 ekside kapandıktan sonra yüzde 0.2 değer kazanarak 12.63 dolar/bushel yani 464.1 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Buğday yüzde 0.2 gerileyerek 8.04 dolar/bushel yani 295.4 dolar/ton seviyesine düştü.