Buğday ve mısır fiyatları yükseldi

Küresel mahsul fiyatları, mart vadeli soya fasulyesi ve mısır kontratlarının direnç seviyelerinin üzerine çıkarak kazanımlarını pekiştirme yolunda gitmesiyle, bir önceki seansta kâr realizasyonu nedeniyle oluşan kayıpların bir kısmını telafi etti.

Soya fasulyesi yüzde 0.66 artışla 15.54 dolar/bushel, yani ton başına 571.0 dolar seviyesine yükseldi. Mısır ve buğday fiyatları da destek buldu fakat Güney Amerika'da tarlaların kurumasına neden olan koşulların 2022'nin ileriki aylarında ABD'deki soya fasulyesine olan talebi artıracağı endişeleriyle desteklenen soya fasulyesinin kazanımlarının gerisinde kaldı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0.73 artışla 7.57 dolar/bushel seviyesine yani ton başına 278.15 dolara yükseldi. Mısır yüzde 0.53 artışla 6.20 dolar/bushel seviyesine, yani ton başına 244.08 dolara yükseldi.

Dünya gıda fiyatları, bitkisel yağ endeksindeki ciddi artışın etkisiyle Ocak ayında da yükselerek son 10 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti.