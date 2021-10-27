Buğday ve mısır fiyatları zirveden döndü

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları bu hafta daralan arz ve güçlü taleple beraber son iki ayın zirvesini görmesinin ardından piyasaların kâr realizasyonuna gitmesiyle geriledi.

Mısır fiyatları dün gördüğü üç haftanın en yüksek seviyesinden gerilerken, soya fasulyesi düşüş kaydetti.

Commonwealth Bank of Australia tarım strateji başkanı Tobin Gorey, "Rusya'nın buğday arzının piyasaya daha az girdiğini görüyoruz. Bu da 2021 hasadı ilerledikçe ABD buğday ihracatının doğuya yönelmesinin önünü açıyor" dedi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday, dün yüzde 1 ekside kapandıktan sonra bugün yüzde 0.9 gerileyerek 7.45 dolar/bushel yani 273.7 dolar/ton seviyesine düştü.

Mısır vadeli kontratları yüzde 0.4 azalarak 5.41 dolar/bushel, yani 213.0 dolar/ton seviyesine geriledi.

Soya fasulyesi yüzde 0.2 düşüşle 12.35 dolar/bushel yani 453.8 dolar/ton seviyesine geriledi.