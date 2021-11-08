Buğday ve mısır fiyatlarında düşüş

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, küresel arzın fazla olacağına dair beklentiler ve en büyük alıcı Çin'deki talebin azalmasının fiyatlar üzerindeki baskıyı artırmasıyla geriledi.

Buğday fiyatları art arda beşinci seansta gerilerken, mısır fiyatları bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine geriledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları yüzde 0.1 düşüşle 12.04 dolar/bushel, yani 442.4 dolar/ton ile 15 Ekim'den bu yana en düşük seviyesi olan 12.02 dolar/bushel yani 441.7 dolar/ton seviyesine yakın seyretti.

Mısır yüzde 0.2 düşüşle 5.52 dolar/bushel yani 217.3 dolar/ton seviyesine geriledi. Buğday yüzde 0.2 gerileyerek 7.65 dolar/bushel yani 281.1 dolar/ton seviyesine düştü.

Piyasa, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) yarın açıklayacağı arz-talep raporlarını bekliyor. İşlemciler USDA'nın mısır ve soya fasulyesi için hasat tahminlerini yükseltmesini bekliyor.