Buğday ve mısırda yükseliş sürüyor

Mısır fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Karadeniz bölgesinden yapılan sevkiyatlara dair endişelerin fiyatlara destek sağlamasıyla son altı seansın beşinde kazanım elde etti.

Rusya ve Ukrayna global buğday ihracatının yaklaşık yüzde 29'unu, mısır ihracatının ise yaklaşık yüzde 19'unu oluşturuyor. Soya fasulyesi fiyatları yaklaşık yüzde 1 yükselerek, dünkü seansta elde ettiği kazanımları artırdı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları dün yüzde 5'ten fazla yükseldikten sonra bugün yüzde 0.7 artarak 6.95 dolar/bushel, yani 273.6 dolar/ton seviyesine yükseldi. Buğday yüzde 0.4 artarak 9.38 dolar/bushel yani 344.7 dolar/ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesi yüzde 0.9 değer kazanarak 16.51 dolar/bushel yani 606.6 dolar/ton seviyesine yükseldi.