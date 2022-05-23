Buğday ve soya fasulyesi fiyatları yükselişte

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları doların gerilemesi, ham petrolün kazanım elde etmesi ve başlıca hububat üreticisi olan ülkelerde üretimi tehdit eden hava şartları nedeniyle yükseldi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları geçen hafta yüzde 0.74 geriledikten sonra bugün yüzde 0.9 artışla 10.79 dolar/bushel, yani 396.5 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Avrupa Birliği'nin en büyük hububat üreticisi olan Fransa'da görülen aşırı sıcak hava koşullarının nedeniyle ülkedeki kuraklığın daha da kötüleştirmesi buğday ve arpa rekoltesinin art arda ikinci haftada da düşmesine neden oldu.

Mısır yüzde 0.32 yükselerek 7.81 dolar/bushel yani 307.5 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Dünyanın ikinci en büyük mısır ihracatçısı olan Arjantin'in Tarım Bakanlığı'ndan bir kaynak ülkenin 2021/22 sezonu hasadı için ihracat limitini mevcut 30 milyon tondan 35 milyon tona çıkarabileceğini ifade etti.

Soya fasulyesi yüzde 0.41 artışla 17.12 dolar/bushel yani 629.1 dolar/ton seviyesine yükseldi.

New Delhi merkezli bir işlemci, Endonezya'nın bugün ihracat yasağını kaldırmayı planladığı palm yağının yerel satışlarında uygulamaya başlayacağı zorunluluğun sebze yağı fiyatlarına destek sağladığını ve soya fasulyesine olan talebin sıçramasına neden olduğunu söyledi.