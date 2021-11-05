Buğdayda haftayı kazanımla kapatma hazırlığı
Buğday, üçüncü haftalık kazanımı kaydetmeye hazırlanırken, gözler ABD Tarım Bakanlığı'nın gelecek hafta açıklayacağı rapora çevrildi.
Buğday, küresel arz ve güçlü talebin fiyatları desteklemesiyle yükselerek, üçüncü haftalık kazanımı kaydetmeye hazırlanıyor.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0.6 artışla 7.78 dolar/bushel, yani 285.9 dolar/ton seviyesine yükseldi. Piyasa bu hafta şimdiye kadar yaklaşık yüzde 6 yükseldi.
Mısır ve soya fasulyesi fiyatları haftayı kayıpla bitirmeye hazırlanıyor. Mısır fiyatları bu hafta yüzde 1.3 düşerken, soya fasulyesi yüzde 2.4 geriledi.
Gözler ABD'den gelecek raporda
ABD Tarım Bakanlığı (USDA) 9 Kasım'da ülkedeki mısır ve soya fasulyesi verim tahminlerine ilişkin rapor yayınlayacak.
Reuters'ın anketine göre analistler, hasat tahminlerinin yükselmesini bekliyor.