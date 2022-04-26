Buğdayda hasat endişesi

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ABD'de kış hasadının zayıf gelmesinin küresel arz endişelerini kuvvetlendirmesiyle yükseldi.

Dünyanın başlıca buğday ihracatçıları olan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle küresel buğday arzında görülen sıkışıklık, ABD'de kış sezonundaki buğday üretiminin önemini artırdı.

Mısır fiyatları ABD'de ekimin yavaş başlamasının fiyatlara destek sağlamasıyla art arda ikinci seansta yükseldi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 1.2 artışla 10.85 dolar/bushel, yani 398.7 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mısır yüzde 0.4 yükselerek 8.01 dolar/bushel yani 315.3 dolar/ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesi belirgin bir değişim göstermeyerek 16.75 dolar/bushel 615.5 yani dolar/ton seviyesinden işlem gördü.