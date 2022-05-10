Buğdayda 'kış hasadı' baskısı

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ABD'de kış hasadının iyi gelmesiyle belirgin bir değişim göstermezken, soya fasulyesi ve mısır fiyatları hafif yükseldi.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından dün yapılan açıklamada ABD'nin kış hasadının yüzde 29'unun mükemmel seviyede olduğu ve analistlerin beklentilerinin oldukça üzerinde kalarak geçen haftadan bu yana 2 puan yükseldiği ifade edildi. Ancak yine de derecelendirme konusunda yılın bu dönemi için tarihi düşük bir seviye olarak kaldı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları dün 15.78 dolar/bushel ile 4 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 0.7 artışla 15.96 dolar/bushel, yani 586.4 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Buğday 10.93 dolar/bushel yani 401.6 dolar/ton seviyesine yükseldi. Mısır yüzde 0.4 artışla 7.74 dolar/bushel yani 304.7 dolar/ton seviyesine yükseldi.