Çelik hammaddelerinin fiyatları geriledi
Çin'de çelik üretiminde kullanılan hammaddelerin vadeli fiyatları talebin düşük kalmasıyla gerilerken, kok kömürü ve kok fiyatları yaklaşık yüzde 4 düştü.
Çin'de gösterge demir cevheri fiyatları geçen hafta yükseldikten sonra bugün geriledi.
Dalian emtia borsasında işlem gören Mayıs teslimatlı kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 3.6 düşüşle 2,203 yuana (345.88 dolar) geriledikten sonra yüzde 2.8 düşüşle 2,222 yuanda işlem gördü. Kok fiyatları ilk işlemlerde yüzde 4.8 geriledikten sonra yüzde 4.1 düşüşle 3,002 yuanda işlem gördü.
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan demir cevheri vadeli kontratı yüzde 1.9 düşüşle ton başına 693 yuana geriledi.
Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 3.7 düşüşle ton başına 4,348 yuan seviyesinden işlem gördü. Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 4.1 gerileyerek ton başına 4,432 yuana indi. Şubat vadeli paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 1.2 artarak ton başına 16,895 yuan seviyesine yükseldi.