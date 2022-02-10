Çelik talebinde yavaşlama bekleniyor
Dünyanın en büyük çelik üreticisi olan ArcelorMittal, küresel çelik talebinde büyümenin yavaşlamasını bekliyor.
Foreks
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ArcelorMittal, küresel çelik talebinde büyümenin rekor fiyatların etkisiyle bu yıl yavaşlayacağını öngördü.
2021 yılında küresel çelik talebinin yüzde 4 arttığını hatırlatan ArcelorMittal, 2022 yılında talepte artışın yüzde 0-1 aralığında olmasını beklediğini bildirdi.
Arcelormittal, 2021 yılında çelik talebinin hızlı artış gösterdiği ABD ve Avrupa'da talebin bu yıl yavaşlayacağını savunurken Çin'in çelik tüketiminin azalmaya devam edeceğini de öngördü.