Çeyrek altın fiyatı ne kadar? (17 Şubat 2021)

Dolar/TL'de yaşanan gerilemeyle birlikte altın fiyatları da azalışa geçti. Altın fiyatı son 7 ayın en düşük seviyesini görürken, bu durum çeyrek altın fiyatı üzerinde de etkili oldu. Yatırımcılar altın varlıkları konusunda karar vermeden önce piyasalarda altın fiyatlarında son durumu araştırırken, en çok satın alınan türlerden çeyrek altın fiyatı ile en fazla merak edilenlerin başında geliyor.

17 Şubat 2021 Çarşamba günü çeyrek altın fiyatı 648 lira seviyelerinden alınırken, 663 lira seviyelerinden satılıyor.

Altın fiyatları 7 ayın en düşük seviyesinde

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl artan risk algısı, hükümetlerin aldığı devasa ekonomik önlemler, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim, aşı çalışmalarında yaşanan belirsizlikler ve salgında ikinci dalga endişeleri altının ons fiyatını desteklerken, altın fiyatları rekor seviyelere kadar yükselmişti. Ancak aşı çalışmalarında istenen sonucun elde edilmesi ve ekonomideki toparlanma ile birlikte altın fiyatları düşüş eğilimine girdi.

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Altın fiyatlarında azalış sürecek mi?

Altın fiyatlarında yaşanan azalışı değerlendiren AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşün bir miktar daha devam edeceğini ancak kalıcı olmayacağı söyledi.

Memiş, aşı iyimserliğiyle beraber değerli metallerde yaşanan gerilemenin kalıcı olmayacağını ve yıl içinde yükselişlerini devam ettireceğini dile getirerek, "Bu öngörümüzü, Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerin 2021’de altın alımlarına devam etmesi, yeni teşvik paketlerinin açıklanması, düşük faiz politikaları, düğün sezonunda dünya genelinde fiziki altın talebinin artması gibi nedenlere bağlıyoruz." dedi.

Kısa vade için 1.780-1.850 dolar aralığına sıkışan altının ons fiyatının, yıl içinde 2 bin dolar seviyesinin üzerini test edeceğini tahmin ettiklerini aktaran Memiş, geçen yıl altın fiyatlarını destekleyen faktörlerin bu yılda da devam ettiğini kaydetti.

Memiş, yurt içi piyasalarda dolar/TL'nin gerilemesinin, altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğuna işaret ederek, "Dolar kurundan olumsuz yönde etkilenen altının gram fiyatının, 7 ayın en düşük seviyesi olan 405 liraya gerilediğini gördük. Biz, biraz daha geri çekilmelerin olabileceğini ancak altının gram fiyatında düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü fiziki altın talebi hem altının gram hem de altının ons fiyatında yıl içinde yükselişlerini destekleyebilir." ifadelerini kullandı.

Yıl içinde dolar kurunda olası toparlanmaların da altının gram fiyatını destekleyeceğine dikkati çeken Memiş, altının gram fiyatının, yaz aylarında tekrar 500 lira seviyesinin üzerini test edebileceğini tahmin etti.

"Altın yatırımcısına alım fırsatı sunuyor"

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki gerilemenin yatırımcısına alım fırsatı sunduğunu ifade ederek, "Özellikle altın borcu olan, düğün yapacak vatandaşlarımızın düşüşleri yakından takip etmeli ve alım fırsatlarını değerlendirmeli. Dolar kuruna bağlı olarak baskılanma belki bir miktar daha sürebilir ancak orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurduğumuzda, altının gram fiyatının yatırımcısını üzmeyeceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.