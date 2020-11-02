Çeyrek altın fiyatı yükselişini sürdürüyor

02 Kasım 2020

Yatırımcılar altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Tarihi rekorlarını kıran altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatmasının ardından yeni haftaya da yükselişle başladı. 2 Kasım Pazartesi günü serbest piyasada altın fiyatlarına bakıldığında, gram altın fiyatı 505 lira seviyelerinden işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 826 lira seviyelerinden güne başladı.

Gram ve çeyrek altın fiyatının yanı sıra yatırımcıların en çok tercih ettiği birimlerden olan yarım altın fiyatı ise 1.652 lira, ata altın ise 3.415 lira seviyelerinden işlem görüyor.

İşte 2 Kasım 2020 Pazartesi altın fiyatları:

Gram altın: 505,91

Çeyrek altın: 826,13

Yarım altın: 1.652,25

Cumhuriyet altın: 3.390,00

Gremse altın: 8.261,26

Ata altın: 3.415,67

Beşli altın: 16.674,11

İkibuçuk altın: 8.205,68

Ziynet altın: 3.294,40

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayılarının altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti. Ons altın 1.883,99 dolar seviyelerinden işlem görüyor.