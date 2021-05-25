Çin gelecek 5 yılda emtia fiyat kontrollerini sıkılaştıracak

Çin Ulusal Reform ve Kalkınma Komisyonu (NDRC) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-2025 dönemini kapsayan 14,5 yıllık kalkınma planı kapsamında temel emtiada fiyat kontrolleri güçlendirilecek.

Açıklamada demir cevheri, bakır ve mısır gibi ülke için temel önemde olan emtia fiyatlarında anormal dalgalanmaların önlenmesinin istendiği vurgulandı. Pirinç ve buğdayda taban alım fiyatı politikasının devam edeceği aktarıldı.

Kuruluş, elektrik dağıtım ve iletiminde fiyatlama reformlarının da hedefleneceğinin altını çizdi.