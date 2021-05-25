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Çin gelecek 5 yılda emtia fiyat kontrollerini sıkılaştıracak

Çin, gelecek 5 yılda emtia fiyat kontrollerini güçlendireceğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin Ulusal Reform ve Kalkınma Komisyonu (NDRC) tarafından yapılan  açıklamaya göre, 2021-2025 dönemini kapsayan 14,5 yıllık kalkınma  planı kapsamında temel emtiada fiyat kontrolleri güçlendirilecek.

Açıklamada demir cevheri, bakır ve mısır gibi ülke için temel önemde  olan emtia fiyatlarında anormal dalgalanmaların önlenmesinin istendiği  vurgulandı. Pirinç ve buğdayda taban alım fiyatı politikasının devam  edeceği aktarıldı.

Kuruluş, elektrik dağıtım ve iletiminde fiyatlama reformlarının da  hedefleneceğinin altını çizdi.