Çin'de alüminyum üretimi kasımda günlük rekor kırdı

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Çin'de kasımda alüminyum üretimi yıllık yüzde 8,7 artarak 3,18 milyon ton oldu. Aylık olarak yüzde 0,6 düşen kasımda ortalama günlük üretim ise bir önceki aya göre 105.433 tondan 106 bin tona yükselerek rekor kırdı.



Yılın ilk 11 ayında alüminyum üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 33,82 milyon ton oldu.

Çin'de kasımda bakır, alüminyum, kurşun, çinko ve nikeli de içeren demir dışı metal üretimi, yıllık 6,1 artarak 5,49 milyon ton oldu, aylık olarak ise yüzde 0,8 arttı.

Ocak-Kasım döneminde demir dışı metal üretimi yüzde 4,6 artarak 56,32 milyon tona ulaştı.