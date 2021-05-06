Çin'de çelik vadeli işlemleri rekor seviyeye çıktı
Çin'de çelik vadeli işlem hacimleri rekor kırarken fiyatlarda da yüzde 4'ün üzerinde artış yaşanıyor.
Çin'de çelik vaddeli işlemleri, beş gün tatilden sonra yeniden rekor seviyeye çıktı. Vadeli işlemlerin artışında talep beklentisi etkili oldu. Çelik fiyatlarının artışı demir cevheri fiyatlarını da yukarı çekti. Öte yandan Çin ile Avsutralya arasında gerilimin yükselmesi tedarik endişelerini gündeme getirdi.
Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli inşaat demiri, sabah işlemlerinden yüzde 4,2 artarak 5.644 yuan/ton (870,75 dolar) ile rekor seviyeye çıktı. Sıcak haddelenmiş rulo yüzde 3,5 artarak 5.931 yuan/tonu gördü.
Analistler, stokların düşmesiyle göstergenin destekleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.
Dalian Emtia Borsası'nda demir cevheri yüzde 5,5 artarak 1.169 yuan/tona kadar çıktı. Singapur'da demir cevheri yüzde 1,2 artışla 189,15 doalr/tondan işlem gördü.