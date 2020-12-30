Çin'de demir cevheri, çelik üretimi kısıntısı uyarısı sonrası keskin düştü

Çin'de demir cevheri vadeli işlemleri, Sanayi Bakanı'nın sıfır karbon programı etkisiyle çelik üretiminin düşürülmesi gerektiğine yönelik açıklamasından sonra yaklaşık yüzde 6 düştü.

Dalian Emtia Borsası'nda Mayıs vadeli demir cevheri, yüzde 5,9 düşüş ile ton başına 959 yuana (147 dolar) geriledi. Kontrat yüzde 4,9 düşüşle 23 Aralık'tan beri en düşük seviyesini gördü.

Analistler, üretim kısıntısının çelik sektöründe arz ve talep durumunun daha da iyileştirebileceğini, yüksek hammadde fiyatları nedeniyle deforme olmuş kar sorunlarını kırabileceğini ve gevşetebileceğini belirterek, çelik üretiminin makul kontrolünün imalathanelerin kar marjını koruyabileceğini ve tüketiciye yüksek fiyatların aktarılmasını önleyebileceğini kaydetti.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,3 artarak ton başına 4.255 yuana, HRC ise çok az artarak ton başına 4.426 yuana yükseldi