Çin'de demir cevheri talep endişeleriyle yüzde 3'ten fazla değer kaybetti
Çin'de demir cevheri fiyatları, talep endişeleri ve piyasa müdahaleleri endişeleriyle yüzde 3'ün üzerinde geriledi.
Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları olumsuz hava koşulları ve yüksek fiyatları düşürmek isteyen Çinli yetkililerden gelen piyasa müdahalesi tehditlerinin çelik talebini azaltacağı endişesiyle yüzde 3'ten fazla geriledi.
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı art arda dört seansta yükseliş kaydettikten sonra bugün yüzde 3.4 düşüşle 1.144 yuana (177.08 dolar) geriledi.
Singapur borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan temmuz teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 3.6 düşüşle 205 dolara geriledi.
Mysteel danışmanlık şirketi verilerine göre, demir cevheri spot fiyatları dün zayıf talep nedeniyle daha fazla düşüş kaydetmişti.
Çin'de spot demir cevheri fiyatları ton başına 200 doların üzerinde kaldı, ancak 12 Mayıs'ta gördüğü rekor seviye olan 232.50 doların yüzde 5.2 altında bulunuyor.
Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 0.3 geriledi.
Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 0.1 yükseldi.
Paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 1.1 geriledi.