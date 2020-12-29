Çin’de demirli metal vadeli işlemleri geriledi

Çin'de demirli metal vadeli işlemleri, demir cevherinin yüzde 4 gerileyerek 1.000 yuanın altına inmesinin öncülüğünde düşüş yaşadı.

Vadeli işlemlerin düşüşünde, soğuk havaların talebi vuracağı beklentisi ve artan virüs endişesi etkili oldu.

Çin'de orta ve doğu bölgelerinde sıcaklığın 16 dereceye kadar düşmesinin beklendiği için turuncu alarm verildi.

Ülkede ayrıca 28 Aralık'ta 27 yeni COVID-19 vakası tespit edildi ve bunların 15'inin yerel olduğu belirtildi. Bu da ülkede yeni kısıtlamaların uygulanacağı beklentilerini yükseltiyor.

Dalian Emtia Borsası'nda Mayıs vadeli demir cevheri yüzde 3,2 düşüşle ton başına 1.003 yuandan (154 dolar) işlem gördü. Kontrat daha önce 995 yuana kadar inmişti.

Koklaşabilir kömür vadeli işlemleri, yüzde 1,4, kok kömürü yüzde 1 düştü.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 1,5 düşerek ton başına 4.235 yuana, sıcak haddelenmiş bobin yüzde 2,1 düşerek ton başına 4.412 yuana ve paslanmaz çelik yüzde 1,7 düşerek ton başına 13.415 yuana geriledi.