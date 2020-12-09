Çin'de koklaşabilir kömür fiyatları, arz sıkıntısı nedeniyle keskin arttı

Çin'de kömür ithalatı kasım ayında, ekime göre yüzde 15 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44 düşerek 11,67 milyon ton oldu.

Öte yandan Shanxi, Shaanxi ve Henan eyaletleri son kazaların ardından kömür madenlerini güvenlik denetlemesini hızlandırdı.

Dalian Emtia Borsası'nda Ocak vadeli koklaşabilir kömür kontratı, erken işlemlerde yüzde 5,6 artarak ton başına 1.614 yuan (247 dolar) ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Kontrat, yüzde 5,3 artarak ton başına 1.609 yuandan işlem gördü.

Dalian'da diğer çelik yapım hammaddeleri de yükseldi. Kok kömürü vadeli işlemleri yüzde 1,9 artarak ton başına 3.610 yuana, demir cevheri vadeli işlemleri yüzde 0,5 artarak ton başına 923 yuana çıktı.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,4 artarak ton başına 3.943 yuana yükseldi.