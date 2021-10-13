Çin'de sel felaketi kömür fiyatlarında rekor getirdi

Çin'de kömür fiyatları, baş kömür üreticisi Shanxi eyaletindeki sellerin arzdaki sıkışıklığı artırması ve Beijing'in elektrik fiyatlarını serbestleştirmeye yönelik yeni girişimlerinin elektrik üreticilerinden gelen talebi artırmasıyla bugün yeni rekora yükseldi.

Dünyanın en büyük kömür tüketicisi olan Çin, yakıt kıtlığı ve rekor yükseklikteki yakıt fiyatları nedeniyle büyüyen bir enerji kriziyle mücadele ediyor.

Hükümet, kömür üretimini artırmak ve endüstriyel tesislerdeki elektrik talebini yönetmek için bir dizi adım atarken, elektrik üreticileri ve diğer kömür tüketicileri ithalatı hızlandırdı.

60 madeni su bastı

Shanxi ve İç Moğolistan eyaletindeki yerel yönetimler, yaklaşık 200 madene üretimi artırmaları için talimat verdi, ancak Shanxi'de aralıksız yağan yağmur nedeniyle 60 madeni su bastı. Shanxi'den bir yetkili dün düzenlediği basın toplantısında, yıllık toplam üretim kapasitesi 4.8 milyon ton olan dört madenin faaliyete geçemediğini açıkladı.

En aktif ocak vadeli Zhengzhou termal kömür vadeli kontratları, açılış işlemlerinde ton başına 1,640 yuana (254.44 dolar) yükselirken rekor zirveye ulaşarak yılın başından bu yana neredeyse üç kat arttı.

Ayrıca bugün yayımlanan dış ticaret verileri diğer yakıtlardaki arz sıkışıklığını aşmak için ithalata yüklenen tüketicilerin nedeniyle kömür ithalatının eylül ayında bu yılın en yüksek seviyesine çıktığını da gösterdi.

Gümrük Genel İdaresi'nin bugün yayımladığı verilere göre, Çin eylül ayında bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla 32.88 milyon ton kömür ithal etti.

Yağışlar sevkiyatları engelledi

İşlemciler, Rusya ve Moğolistan gibi diğer başlıca üreticilerden yapılan ithalatın demiryolu kapasitesi nedeniyle sınırlandığını, Endonezya'dan yapılan sevkiyatların ise yağışlı hava nedeniyle engellendiğini söyledi.

Fiyatlardaki artış ve kömür ithalat verileri, Beijing'in, sektörün tedarikçiler ile sabit fiyatlı elektrik anlaşmalarına olanak sağlayan eski politikadan oldukça farklı olarak, elektrik santrallerinin ticari müşterilerden pazara dayalı elektrik fiyatları talep etmesine izin vereceğini açıklamasından bir gün sonra geldi.

Termik santrallerde elektrik üretimini teşvik etmesi beklenen politika değişikliği, son haftalarda Çin'de birçok sektörü enerji kullanımını kısıtlamak zorunda bırakan enerji krizini hafifletmek için tasarlanmış bir dizi önlemin sonuncusu.