Çin’de tedbirlerin sıkılaşmasıyla petrol fiyatları yüzde 2 düştü

Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntılarını şubat ve mart aylarında da sürdürme kararı almalarıyla 55 doları aşmış ve son 11 ayın zirvesine yükselmişti.

Brent petrol yüzde 2,66 düşüşle varil başına 54,61 dolardan, ABD Hafif petrolü (WTI) ise yüzde 2,8 düşüşle varil başına 51,32 dolardan işlem görüyor.

Petrol ürünleri brokerlık şirketi PMV’den borsacı Stephen Brennock, endişelerin en büyük kaynağı olarak Çin’de artan COVID-19 vakalarını işaret ederek, “Artan vakalar küresel petrol talebinin belirleyicisi olan Çin’in kısa vadeli tüketim öngörülerini aşağı yönlü etkileyecek” diyor.

Çin’in petrol talebinin 2020 yılının sonlarında toparlanması ile yukarı yönlü hareket eden petrol fiyatları, artan COVID-19 vakaları karşısında alınan tedbirler ve ABD ve Avrupa’dan gelen talebinde düşük kalmasının da etkisiyle kazandığı ivmeyi kaybetti.

Shanghai’de iki ay sonra yeniden COVID-19 vakalarına rastlanması üzerine, Çin vatandaşlarına genellikle milyonlarca çalışanın memleketini ziyaret ettiği yeni ay yılı tatilinde seyahat etmeme uyarısı yaptı.

Uluslararası derecelendirme kuruşu Fitch Ratings uzmanları dünyanın pek çok bölgesinde COVID-19 tedbirlerinin sıkılaştırılmasının yılın ilk çeyreğinde petrol talebini olumsuz etkileyeceğini belirtiyorlar.

Diğer yandan petrol piyasaları, ABD petrol sektöründen gelen, stoklarda 1,2 milyon varillik düşüş beklentisine rağmen 2,6 milyon varillik artış açıklamasından da olumsuz etkilendi.

Çin’de vakalar artıyor

Çin son 11 gündür 100’ün üzerinde yeni vaka açıklarken toplam vaka sayısının 1,598’e yükseldiğini duyurdu. COVID-19 salgını geçtiğimiz yıl ilk olarak Çin’de açıklanmış, daha sonra yeni ay yılı tatilinde tüm dünyaya yayılmıştı. Çin’in en büyük kentleri Beijing ve Shanghai’da yeni ay yılı öncesinde artan vakalar endişe yaratıyor.