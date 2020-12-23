Çin'in 2021 yılı ham petrol üretim beklentisi 194 milyon ton

Çin Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua yaptığı açıklamada, 2021 yılı için yüzde 1,56'lık üretim artışının Changqeng ve Tarim petrol sahalarından sağlanacağını duyurdu.

Zhang açıklamasında, Çin'in doğal gaz üretiminin de bu yıl 2019'a göre en az yüzde 7,1 artarak 186 milyar metreküp olmasının beklendiğini de ekledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin'n ham petrol üretimi 2019 yılında yüzde 1,6 artışla 191,01 milyon ton olmuştu. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre Çin, dünyanın altıncı büyük ham petrol üreticisi.