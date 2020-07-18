Çin'in altın sevdası hiç bitmeyecek gibi!

18 Temmuz 2020

EVRİM KÜÇÜK

Ekonomideki belirsizliklerin yatırım talebini artırmasıyla altın fiyatları bu yıl 1.800 doları aşarak 9 yılın zirvesini gördü. Sarı metal özellikle Çin'in, COVID-19 salgını döneminde ekonomik endişelerden kaynaklanan güvenli liman alımlarından faydalandı. Ancak son dönemde Çin ekonomisinden gelen toparlanma sinyalleri talebin daha ne kadar süreceğine dair kaygılar doğurdu. Peki ekonominin ivme kazanması ülkede güvenli bir sığınak olarak altının çekiciliğini azaltır mı? Analistlere göre cevap 'hayır'.

Koronavirüs salgını Çin ekonomisine sert bir darbe indirdi. Fabrikaların kapısına kilit vurulması, dükkanların kepenk indirmesi ve sıkı seyahat kısıtlamaları nedeniyle yılın ilk çeyreğinde Çin'in GSYİH'si yüzde 6,8 daralarak rekor seviyede düşüş gösterdi. Bu daralma, birçok yatırımcıyı altına yönlendirdi. Sonuç olarak, altın 2020'nin ilk yarısında Çin'deki tüm varlık sınıflarından daha iyi performans gösterdi.

Günlük işlem hacmi 5 milyar dolara ulaştı

Çin altın ETF'lerindeki toplam varlıklar bu yılın ilk yarısında 11,6 ton artış gösterdi. Altının diğer önemli varlıklara kıyasla daha yüksek performans göstermesi, kısa vadeli yatırımcıyı da cezbetti. 2020'nin ilk yarısında Çinli altın yatırımcılarının talebi için bir gösterge olan günlük ortalama işlem hacmi, 2019'un ortalamasının yüzde 45 üzerinde 5 milyar dolara ulaştı.

Takı, sikke ve külçe satışı artabilir

Çin ekonomisinin canlanmasıyla altına talebin nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Altın

genel olarak ekonomik belirsizliklerden fayda sağlıyor. Ancak diğer taraftan ekonominin canlanması gelir düzeyinde artış anlamına geliyor. İstatistikler Çin'de tüketici geliri ve harcamalarında artışa paralel şekilde altın takı, külçe ve sikke satışlarında da artış yaşandığını gösteriyor.

Altın takı talebinin yanı sıra ekonomideki toparlanmaya bağlı olarak teknoloji sektöründen gelen talep ve uzun vadeli yatırım talebiyle de gücünü koruyabilir Neticede ekonomik toparlanmanın altının performansına pozitif etki edeceği ve yatırım talebindeki gerilemeyi telafi edebileceği belirtiliyor.

Goldman: Altın Çin'de büyümeden nemalanır



Amerikan bankacılık grubu Goldman Sachs, dünyanın en büyük perakende altın pazarı Çin'de ekonominin büyümeye başlamasının altın için pozitif olduğunu düşünüyor. Mayıs 2020'de Çin'in altın, gümüş ve takı perakende satış geliri 20.3 milyar yuan (yaklaşık 2.9 milyar dolar) olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 8 düşüşe işaret ediyor. Ekonominin canlanmasıyla satışlarda artış bekleniyor. Goldman, 2020 yılında ons altının ortalama 1.740 ve gelecek yıl ortalama 1.988 dolar olmasını bekliyor. Bankaya göre altın fiyatları 2000 doları test edecek.

Devalüasyon kaygısıyla altın gücünü koruyabilir



Şu anki ortamda altının 'hedge' yani finansal çalkantılardan korunma aracı olarak cazibesi sürecek gibi görünüyor. Bunun nedenlerine gelince:



- Perakende satışlar gibi talebi gösteren endikatörler halen kırılgan.



- COVID-19 salgınında ikinci dalga olasılığının tamamen ortadan kalktığını söylemek için erken. Böyle bir şey olması halinde, yeni toparlanan bir ekonomiye çok ciddi hasar verebilir.



- Ekonomideki riskler nedeniyle parasal ve mali teşvikler devam edecek. Teşviklerin sağladığı likidite altın fiyatlarına pozitif yansıyor.



- M2 para arzını artırmayı planlıyor. Bu da devalüasyon kaygısı yaratarak altına yatırım amaçlı talebi beklenilenden daha uzun süre canlı tutabilir.