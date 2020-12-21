Çin'in ham çelik üretiminin 2021'de artması bekleniyor

Çin Metalurji Sanayi Planlama ve Araştırma Enstitüsü (MPI) Başkanı Li Xinchuang'a göre Çin'de 2020'de yüzde 9,6 artarak 981 milyon tona çıkan çelik ürünleri talebi, 2021'de yıllık yüzde 1,2 artarak 991 milyon tona ulaşacak. Li, talepte görülen artışı karşılayabilmek için ham çelik üretimi yüzde 1,4 artışla 1,065 tona çıkacağını öngörüyor.

Li, 2020'de rekor seviyeye çıkan çelik tüketiminin 2021'de biraz yavaşlayacağını öngörüyor.

Li'ye göre bu yıl yüzde 13,4 artarak 574 milyon tona ulaşan inşaat sektörü çelik talebi, gelecek yıl yüzde 1 artarak 580 milyon ton olacak.

MPI Başkanı Li, Çin'in 2020'de yüzde 5,9 artışla 1,17 milyar ton demir cevheri ithal ettiğini, bunun 2021'de yüzde 2,7 düşerek 1,14 milyar tona çekilmesini bekliyor.

Çin'in 2021'de koklaşabilir kömür talebinin yüzde 1,9 düşerek 1,02 milyar tona, kok kömürü üretiminin yüzde 1,5 düşerek 463 milyon ton olması bekleniyor.