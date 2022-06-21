Çinko fiyatlarında keskin artış
Çinko fiyatları, tedarik endişesiyle bugün yaklaşık yüzde 3'lük artış yaşadı.
Çinko fiyatları, düşen stoklar ve enerji fiyatlarının artışı ile dökümhanelerde olası üretim düşmesinin bir sonucu olarak tedarik endişesinin başlamsıyla keskin arttı.
Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli çinko, TSİ 13'00'da %2,9 artarak 3.618 dolar/tona çıktı. Kontrat dün bir ayın en düşük seviyesinin altına inmişti.
LME'de çinko ge.en iki ayda %20 civarında düşüş yaşamıştı.
Analistler, yavaşlayan talep ve zayıflayan ekonomik aktivite nedeniyle oldukça kötümsek beklenti olmasına rağmen bu tür metallerin bazılarının sıkı tedarikten muzdarip olduğunu belirtti.
LME'de bakır %0,3 artarak 9.004 dolar/tona çıkarken, alüminyum %0,1 düştü.