Commerzbank: Ons altında kasım satışlarının ana kaynağı ETF çıkışları

Commerzbank tarafından hazırlanan rapora göre, altında kasım ayı satışlarının ana kaynağı altına dayalı ETF (borsa yatırım fonu) çıkışları oldu.

Commerzbank analisti Carsten Fritsch, geçen ay COVID-19 aşılarının yatırımcı güvenini artırdığı ortamda altın varlıklarından çıkış yaşandığını ifade etti. "Altında geçen ay hayal kırıklığı yaratan performansın ana kaynağı ETF tarafından yaşanan çıkışlar oldu" yorumunda bulundu.

Fritsch, son dönemde 16 iş gününden 14'ünde fonlardan çıkış olduğuna dikkat çekerken önceki gün de 12 tonluk ek çıkış yaşandığını vurguladı.

Nisan-Ağustos döneminde altın fiyatlarında yükselişin ana kaynağı haline gelen ETF'lerin son dönemde ise düşüşün nedeni haline geldiklerini belirtti.

Fritsch, öte yandan Hindistan'da geçen hafta artan talep gösteren umut işaretleri görüldüğünü ve Asya'da talep artışının altın fiyatında istikrar için önemli katkı yapacağını söyledi.