COVID-19 endişeleri değerli metal fiyatlarını yükseltti
Piyasalarda etkisi artan COVID-19 endişeleri ve salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri, yatırımcıları güvenli limalara yöneltirken, değerli metal fiyatları yükseldi.
Hafta boyunca merkez bankalarından gelen, gerektiği durumlarda teşviklerin artırılacağı açıklamaları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ülke ekonomisinin daha fazla teşvike ihtiyaç duyduğu açıklamaları ve İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) gelen COVID-19 krizi ve Br artışla exit belirsizlikleri ile mücadele adına negatif faiz oranlarının değerlendirilebileceği açıklamaları yatırımcıları güvenli limalar olan değerli metallere yöneltti.
Gelişmeler etkisiyle altın yüzde 0,49 artışla 1.953,9 dolara, gümüş yüzde 0,4 artışla 27,14 dolara, platin yüzde 0,37 artışla 942,12 dolara ve paladyum yüzde 0,81 artışla 2.350,26 dolara yükseldi.