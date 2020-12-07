COVID-19  tedbirleri petrol fiyatlarını geriletiyor

COVID-19 vakalarında hızlı artışın devam etmesi karşısında, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de Güney Kaliforniya'nın yeni karantina, kapatma tedbirlerini uygulamaya koyacağını duyurması petrol fiyatları üzerinde baskı yarattı.

Almanya'da Bavyera eyaletinin Çarşamba gününden itibaren 5 Ocak'a kadar daha sıkı karantina tedbirleri uygulamaya karar vermesi ve Güney Kore'nin sosyal mesafe uygulamalarını artırması da petrol talebi konsunda endişe yarattı.

ICE'de Brent petrolü şu sıralarda Cuma gününe göre 23 cent düşüşle varil başına 49,02 dolarl seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de ABD hafif petrolü (WTI) 25 cent kayıpla varil başına 46,01 dolar seviyesinde.

Analistler, İran Devlet Başkanı Ruhani'nin Petrol Bakanlığı'na üretimi ve ihracatı artırmak için 3 ay içinde hazır olunması talimatı verdiği haberlerinin de petrol fiyatları üzerinde baskı yarattığını ifade ediyorlar.

Ancak Çin'in petrol talebindeki hızlı toparlanma ve koronavirüse karşı aşılama çalışmalarının başlamak üzere olması petrol fiyatlarında kayıpların sınırla kalmasına yardım ediyor.