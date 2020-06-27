Değerli metaller puslu havada parlıyor

27 Haziran 2020

Evrim KÜÇÜK

COVID-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik sarsıntı piyasalardaki güvenli liman alımlarını desteklemeye devam edecek. Bu hafta 1.772 dolar/ons ile yılın zirvesine çıkan altın, 17.75 dolarla son 30 günde yüzde 5 prim yapan gümüş, 1.900 dolar sınırında gezen paladyum ve 800 doları gözetleyen platin gibi değerli metallerde fiyat tahminleri yukarı yönlü revize ediliyor. Altında 2.000 dolar bile artık muhafazakar bir tahmin olarak kabul edilirken, gümüşte 23 dolar telaffuz ediliyor. Paladyum için 2000 doların üzeri yeniden hedefte. Platinde ise beklentiler daha sınırlı.

Koronavirüsün hasar verdiği küresel ekonomiyi desteklemek için adeta büyük bir merkez bankası harekatı yaşandı. Mart ayından bu yana finansal piyasalara 15 trilyon dolardan fazla para pompalandı. Analistler, büyük çaptaki para enjeksiyonun küresel ekonomi üzerinde orta ve uzun vadeli etkileri olacağını belirtiyor. Bu devasa sermaye akışı, olumsuz küresel büyüme, negatif faiz oranları, enflasyonist baskı ve satın alma gücü kaybıyla sonuçlanabilir. Diğer yandan şirketlerin bilançolarındaki olası bozulma da izlenecek. Uzmanlar, menkul kıymetlerde gözlenen risk iştahının belirsiz olduğunu söyleyerek, “Değerli metaller puslu havayı seviyor ve böyle havalarda yatırımcının portföyünde altın gibi değerli metalleri tutması akılcı’ olacak. Çünkü ekonomik görünüm en az 2021'in ilk yarısına kadar fiyatları desteklemeye devam edecek” diyor.

Altında 2.000 dolar bile muhafazakar bir tahmin!

Altın, gümüş, paladyum ve platindeki fiyat beklentileri de bu yeni ekonomik koşullara göre yükselmeye devam ediyor. ABD’de Bank Of America, şu sıralar 1.750 dolar civarında seyreden ons altında 3.000 dolar beklentisini yineledi. Bankanın 3.000 doları gündeme getirdiği raporunda, “GSYH sert bir şekilde daraldıkça, mali harcamalar yükseldikçe ve merkez bankalarının bilançoları ikiye katlandıkça paralar baskı altına girebilir. Yatırımcılar altını hedefleyeceklerdir" ifadelerini kullanmıştı. Goldman Sachs da ons fiyatın kademeli olarak yükseleceğini tahmin etti.

Düşük seyreden faiz oranlarının da altına talebi güçlendireceğini belirten Goldman Sachs, Dolar Endeksi’nin değer kaybedeceği görüşünde. Son raporunda kuruluş; 3, 6 ve 12 aylık hedef fiyatları 1. 600 dolar, 1.650 dolar ve 1.800 dolar seviyesinden sırasıyla 1.800, 1.900 ve 2.000 dolara revize etti. İsviçre rafinerisi MKS PAMP Grubu'nun son araştırmasında da altın fiyatlarının 2021'in ilk yarısında ons başına 2.000 dolara ulaşması öngörülüyor. Analistler, “Tahminlerimizde önemli bir fiyat artışına rağmen, senaryomuzun muhafazakar kalacağına inanıyoruz” diyor. Rapordaki değerlendirme şöyle: “Kağıt para değer kaybettiği ve piyasalar oynak kaldığı için, altın önemli ölçüde alım ilgisi ile karşılaşacak ve güvenli bir sığınak ve sermaye koruma varlığı olarak rol oynayacaktır. Altın için mükemmel bir fırtına, hatta mükemmel bir kasırga!

Platinin paraşütü yatırım talebi olacak!

İsviçreli grup, platin ve paladyum için sadece mütevazı kazançlar öngörüyor. Beklenti platinin gelecek yılın ilk yarısında 950 dolar seviyesine yükselmesi ancak ortalama 850 dolardan işlem görmesi. Analistler, otomotivdeki zayıf görünüm nedeniyle platin için ‘nötr ve ılımlı boğa’ duruşunu koruyor. Platine yönelik sanayi talebi önemli ölçüde zayıflamaya devam ederken, yatırım talebindeki artış fiyat düşüşünde bir paraşüt görevi görebilir.

Paladyum podyumda altının gerisine düştü!

Otomotiv sektöründeki zayıf talep paladyum fiyatlarında da baskı yaratabilir. Ancak benzinli araç talebi paladyumu platine göre daha avantajlı kılıyor. 2021'in ilk yarısında paladyum fiyatlarının 2.250 doları yeniden görmesi bekleniyor. Ortalama fiyat beklentisi ise ons başına 2.045 dolar. Paladyum yıla arz açığı ile başlamıştı. Üretim tarafında da sıkıntı yaşandı. Bu 2 faktör, bir ölçüde sanayi talebinin azalmasını telafi edebilir. Fakat yılbaşında 2020’nin şampiyonunun paladyum olacağını düşünenler “Şimdi podyumda altın ve gümüş öne çıktı’ diyor.

Gümüş, altındaki yükselişe ortak olacak!

Gümüş tarafından da yükseliş beklentisi var. Goldman, gümüş tahminlerini üç aylık zaman dilimi için 19 dolara, altı ayda 21 dolara ve bir yılda 22 dolara revize etti. MKS analistleri değerli metalin altın rallisine ortak olacağını söylüyor. Üçüncü çeyrekte ortalama fiyat beklentisi 19 dolar olan MKS, ortalama fiyatların 2020'nin son çeyreğinde ons başına 20 dolara yükseleceğini öngörüyor. Kuruluşa göre, 2021'in ilk yarısında gümüş fiyatları 23 doları test edebilir. Ortalama fiyat beklentisi ise 20.05 dolar/ons. Değerli metal piyasalarında spekülatif oyunun adı ‘gümüş/altın rasyosu’ olacak diyen analistlere göre bu yıl 126’ya kadar çıkan rasyo gelecek yıl ‘normal trend’ olarak kabul edilen 80 seviyesine kadar inecek.

Borsalarda düzeltme altına yarayacak



2021 başında yayınlanan şirket bilançoları muhtemelen hisse senedi fiyatlarındaki seviyeleri yansıtmayacaklar. Hisse senedi fiyatlarında yılsonuna ve 2021'in başına doğru büyük bir düzeltme bekliyoruz ”. Firma üçüncü çeyrekte ortalama altın fiyatları ons başına 1.770 dolar civarında görüyor ve ortalama fiyat 2020'nin son çeyreğinde ons başına 1.830 dolara yükseliyor. Son olarak kuruluş 2021'in ilk yarısında ortalama 1.850 dolar civarında altın fiyatları görüyor. MKS piyasanın 2020'nin geri kalanında güçlü bir hisse senedi piyasasının rüzgârlarıyla karşılaşabileceğini belirtiyor ancak bunun sadece geçici bir gerileme olabileceğini de ekliyor.