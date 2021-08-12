Delta, petrol talebini nasıl etkileyecek?

Hilal SARI

Küresel petrol piyasalarında Beyaz Saray’ın OPEC+’a “arz yetmeyecek, üretimi artırın” çağrısı sonrasında talebe yönelik endişelerle fiyatlar tekrar düşüşe geçti. Küresel petrol üretiminin yüzde 80’ini gerçekleştiren Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dün yayınladığı aylık raporunda, Delta varyantının yayılmasıyla ilgili endişelere rağmen, 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü değiştirmeyerek “Bu yıl yüzde 6,6 artışla talep 5,95 milyon varil/gün artacak” dedi. Bu artışla talebin 2021’de 96,6 milyon varile yükselmesi bekleniyor. Fakat bu momentumun özellikle COVID-19’un seyriyle yılın geri kalanında tekrar tehlikeye girebileceği vurgulanan raporda, gelişmelerin yakından izleneceği belirtilerek 2022 yılına ilişkin talep öngörüsü de temmuz raporundaki gibi “3,28 milyon varil/gün’lük artışla 99,9 milyon varile yükselecek” şeklinde yinelendi. OPEC küresel ekonomik büyümeye ilişkin büyüme öngörüsünü de yüzde 5,5’ten yüzde 5,6’ya yükseltti. 2022 için öngörü yüzde 4,2’lik büyüme olarak bırakıldı.

ABD’nin çağrısı 70 doların altına indirmişti

ABD hükümetinin OPEC+ üreticilerine “üretim yetmeyecek, artırın” çağrısı sonrası 70 doların altına inen petrol fiyatları, talebe ilişkin endişelerle dün düşüşünü sürdürdü. WTI TSİ 16:28 itibariyle 68,68 dolara kadar çekilirken, Brent’in varil fiyatı da 70,99 dolara kadar geriledi. Pandemiden çıkış umudu ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla petrol fiyatları bu yıl 77 doların üzerine kadar çıkmıştı. Avustralya merkezli yatırım bankası ANZ bir müşteri notunda “Biden hükümeti son üretim artışlarının pandemi sırasında yapılan kesintileri tam bertaraf edemediğini söyledi” diyerek Beyaz Saray’ın OPEC’e “üretimi artır” çağrısına dikkat çekti.

Yeşil dönüşüm OPEC+ anlaşmasını zorlayacak

Petrolde görünüme gölge eden konulardan biri de iklim krizinin artık ekonomilerin önündeki en büyük sorunlardan biri olarak tanınmaya başlanmasıyla birlikte yaşanan yeşil dönüşüm. Reuters’da yer alan bir analiz iklim odaklı üretime geçişin de OPEC+ arz kesinti anlaşmasını baskılayabileceği görüşüne yer veriyor.

IEA: Talepteki iyileşme yavaşlayacak

OPEC'in petrole olan talebin pandeminin neden olduğu son gerilemeyi görmezden geleceğine dair güveni, perşembe günü talep görünümünü azaltan Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) tahminleriyle çelişiyor. IEA, Delta varyantının yayılmasının küresel petrol talebindeki toparlanmayı yavaşlatacağını öngörüyor.

Uluslararası enerji gözlemcisi aylık raporunda, artan petrol talebinin temmuz ayında seyrini tersine çevirdiğini ve son COVID-19 dalgasının ülkelerin yeniden kısıtlamalar uygulamasına yol açmasıyla yılın geri kalanında daha yavaşlayacağını öngördü.

IEA, "Özellikle Asya'da olmak üzere bazı büyük petrol tüketicisi ülkelerde uygulanan yeni COVID-19 kısıtlamaları, hareketliliği ve petrol kullanımını azaltmaya hazırlanıyor, bu nedenle 2021'in ikinci yarısı için büyüme öngörüsü daha keskin bir şekilde düşürüldü. COVID-19 Delta varyantının hızla yayılması Çin, Endonezya ve Asya'nın diğer bölgelerindeki teslimatları baltaladığı için talebin temmuz ayında düştüğünü tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı. IEA, geçen ay talep düşüşünü 120 bin varil/gün olarak belirlemiş ve büyümenin yılın ikinci yarısında geçen aya göre 500 bin varil/günl daha düşük olacağını tahmin etmişti.