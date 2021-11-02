Demir, 1 yılın en düşük seviyesini gördü

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları arzın bolluğu ve zayıf talep görünümü nedeniyle yaklaşık bir yıldır ilk defa ton başına 600 yuanın (93.75 dolar) altına düştü ve günlük alt işlem limitine ulaştı.

Başlıca maden ülkeleri Avustralya ve Brezilya'dan teslimatlar yüksek seviyelerde istikrarlı seyrediyor. Mysteel danışmanlığın verilerine göre iki ülkeden demir cevheri ihracatı 1 Kasım itibariyle yaklaşık 1 milyon ton artarak 23.96 milyon ton oldu.

Mysteel danışmanlık verileri aynı zamanda Çin'de 45 limandaki demir cevheri stoklarının geçen haftaya kıyasla 4.05 milyon ton artarak bu hafta 146.5 milyon tona yükseldiğini gösterdi.

Ancak hammaddeye olan talep, çelik üretim sınırlamaları ve azalma eğiliminde olan zayıf tüketim nedeniyle düşük kaldı.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 10 düşüşle günlük işlem limitine ulaşırken ton başına 565.5 yuana gerileyerek 18 Kasım 2020'den beri en düşük seviyesini gördü.

Kok kömürü yüzde 1'e yakın geriledi

Kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 0.8 düşerek ton başına 2,205 yuana geriledi.

Kok fiyatları gün içinde büyük dalgalanmalar yaşadı. Kok fiyatları yüzde 6.1'e kadar geriledikten sonra yüzde 5.1'e kadar yükseldi. Kok günü yüzde 1.2 artışla ton başına 3,001 yuanda kapadı.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları %8 gerileyerek ton başına 4,230 yuan seviyesinde işlem gördü.

Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 6.6 gerileyerek ton başına 4,601 yuana indi.

Paslanmaz çelik fiyatları ise %1.2 düşerek ton başına 18,680 yuan seviyesine geriledi.