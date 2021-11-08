Demir cehveri 100 doların altında
Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları toparlandı ancak talebin azalmasıyla ton başına 100 doların altında kaldı.
Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları kayıpların ardından toparlandı ancak gösterge fiyatlar talebin azalması ve demir cevherinin liman tarafı stoklarının artması nedeniyle ton başına 100 doların altında kaldı.
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yedi seanstaki satış baskısının ardından gün içinde yüzde 1.4 yükselerek ton başına 570.50 yuandan (89.17 dolar) kapandı.
Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 2.6 yükseldi. Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 0.4 artış kaydetti. Paslanmaz çelik fiyatları ise yatay seyretti. Dalian kok kömürü fiyatları yüzde 0.5, kok fiyatları ise yüzde 1.7 yükseldi.