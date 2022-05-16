Demir çelik fiyatları, Çin'den gelen haberlerle yükselişte

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, arz endişeleri ve liman tarafında stokların azalmasının desteğiyle yükselirken, koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi de risk iştahını artırdı.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı DCIOcv1 Cuma günü yaklaşık 3 ayın en büyük haftalık düşüşünü kaydettikten sonra bugün %3.9 yükselerek ton başına 834.50 yuandan (122.80 dolar) kapandı.

Dalian kok kömürü vadeli fiyatları DJMcv1 %6.1 yükselirken, kok vadeli fiyatları DCJcv1 %5.4 artış kaydetti.

Çin ticaret merkezi Shanghai'da ekonominin sert şekilde yavaşlamasına neden olan altı haftadan uzun süredir devam eden koronavirüs tecrit uygulamasını sona erdirmeye ve 1 Haziran'dan itibaren normale dönmeye yönelik planlar hazırlandı.

SteelHome danışmanlık şirketi verilerine göre, Çin'deki demir cevheri liman stokları 13 Mayıs itibarıyla 141.75 milyon ton ile Ekim'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik SRBcv1 fiyatları %1.4 yükseldi.

Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo SHHCcv1 fiyatları %1 artış kaydetti.

Paslanmaz çelik SHSScv1 fiyatları ise %1.9 yükseldi.