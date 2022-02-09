Demir cevheri Çin'in açıklamalarıyla sert düştü

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, yetkililerin piyasa denetimlerinin güçlendirileceğini ve usulsüzlüklere karşı adım atılacağını açıklamasının ardından yüzde 5'ten fazla geriledi.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Mayıs teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 5.8 gerileyerek ton başına 782 yuandan (122.94 dolar) işlem gördü. Demir cevheri vadeli kontratları 3 Aralık'tan bu yana en büyük gündelik değer kaybını yaşadı.

Kok kömürü vadeli kontratları yüzde 0.04 gerileyerek ton başına 2,412 yuan yani 379.21 dolar seviyesine indi. Kok vadeli kontratları ise yüzde 0.6 yükselerek ton başına 3,092 yuan yani 486.12 dolar seviyesine yükseldi.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 0.5 gerileyerek ton başına 4,879 yani 767.07 dolar seviyesinden işlem gördü.

Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 0.1 gerileyerek ton başına 5,035 yuana yani 791.59 dolara indi.

Mart vadeli paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 0.8 artarak ton başına 18,150 yuan yani 2,853.50 dolar seviyesine yükseldi.