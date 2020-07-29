Demir cevheri Dalian'da keskin yükseldi
Çin'de demir cevheri vadeli işlemleri, imalathanelerde güçlü üretimin demir cevheri hammaddesinin satışını kaldırmasıyla, ikinci günde de artışını sürdürdü.
Dalian Emtia Borsası'nda Eylül vadeli demir cevheri kontratı, erken işlemlerde yüzde 1,5 artarak ton başına 835 yuana(119 dolar) kadar çıktı. Kontrat, yüzde 1,3 artışla ton başına 834 yuandan işlem gördü.
Mysteel'e göre eritme fırınlarında 24 Temmuz itibariyle kapasite kullanım oranı bir önceki haftaya göre yüzde 92,96'dan yüzde 93,08'e çıktı.
Analistler, eritme fırınların üretilen çeliğin hala karlı olduğunu ve bu yüzden demir cevherine talebin düşmeyeceğini belirtti.
Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli inşaat demiri, yüzde 0,4 artarak 3.756 yuan/tona çıktı.