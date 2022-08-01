Demir cevheri fiyatları 120 doları aştı

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, altyapı harcamalarının artacağı umutları ve gayrimenkul sektörüne yönelik kurtarma paketi beklentilerinden destek bularak geçen haftaki kazanımlarını artırdı ve dört haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini gördü.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 4.7 artışla ton başına 817.50 yuana (121.15 dolar) yükselerek 30 Haziran'dan beri en yüksek seviyeyi gördü.

Singapur borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı da yüzde 5.2 artışla ton başına 120.95 dolara yükselerek 30 Haziran'dan beri en yüksek seviyeyi gördü.

Çin'den yerel hükümetlere çağrı

Çin devlet medyasında yer alan habere göre Çin, Cuma günkü kabine toplantısının ardından yerel hükümetleri altyapı harcamalarını desteklemek için çıkarılan özel tahvillerin kullanımını artırmaya çağırdı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Çin'de bu yıla ayrılan özel tahvil çıkarma kotasının Haziran sonunda neredeyse dolmasının ardından Çin hükümetinin altyapı yatırımlarını desteklemek için daha fazla finansal destek açıklamasını beklediğini belirtti.

Demir cevheri geçen hafta Çin'in gayrimenkul geliştirme sektörüne yaklaşık 300 milyar yuana (44.47 milyar dolar) kadar fon ayıracağı haberlerinden de destek bulmuştu.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 1.9, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 1.4 ve paslanmaz çelik fiyatları yüzde 3.1 artış kaydetti. Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 1.8, kok fiyatları yüzde 3.3 yükseldi.