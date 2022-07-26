Demir cevheri fiyatları 2 haftanın zirvesinde

Dalian ve Singapur demir cevheri vadeli fiyatları, Çin'in zor durumdaki gayrimenkul sektörüne desteğinin talebi artıracağı umutlarıyla iki haftanın zirvesini gördü.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı seans başında 746 yuan ile 11 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 4.1 artışla ton başına 738 yuandan (109.28 dolar) kapandı.

Singapur borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Ağustos teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 4 artışla ton başına 109.60 dolar ile 12 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Çin'in gayrimenkul geliştirme şirketlerinin borç kriziyle başa çıkmasına ve sektöre olan güveni yeniden tesis etmesine yardımcı olmak için gayrimenkul fonu kuracağına yönelik haberlerin ardından piyasa genelindeki risk iştahı arttı.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları üç seansta kazanım elde etmesinin ardından yüzde 0.1 geriledi. Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yatay seyrediyor. Paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 0.1 geriledi. Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 0.4, kok vadeli fiyatları yüzde 0.1 yükseldi.

Goldman’dan sert düşüş uyarısı

Öte yandan Goldman Sachs, demir cevheri fiyatlarını sert biçimde düşüreceği uyarısı yaparak 3 ve 6 aylık fiyat tahminlerini düşürdü

Goldman Sachs Group’a göre Çin’de yaşanan emlak krizi nedeniyle yılın ikinci yarısında demir cevherinde 67 milyon ton arz fazlası olacak ve bu da fiyatlarda sert düşüşe yol açacak.

Kurum, 3 aylık fiyat hedefini 90 dolardan 70 dolara, 6 aylık hedefini 110 dolardan 85 dolara çekti.

Bankanın 2014-2015’te fiyatların ton başına 38 dolara düştüğü dönem kadar sert bir geri çekilme beklenmediği de ifade edildi.

Kaynak: Reuters, Bloomberg