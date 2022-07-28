Demir cevheri fiyatları 4 haftanın zirvesinde

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, Çin'de çelik sektöründe kâr marjının iyileşmesinden ve üçüncü çeyrekte ekonomik toparlanma olacağı umutlarından destek bularak üst üste beşinci günde de yükseldi ve dört haftanın zirvesini gördü.

Çelik fiyatları Çin'in ağır borç yükü altındaki gayrimenkul geliştirme sektörü için 148.19 milyar dolarlık kurtarma paketini değerlendirdiği haberlerinin ardından da kazanımlarını artırarak Shanghai borsasında iki haftanın zirvesini gördü.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı DCIOcv1 798.50 yuan ile 30 Haziran'dan beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 7.2 yükselerek ton başına 793.50 yuandan (117.67 dolar) kapandı.

Singapur Borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri kontratı yüzde 6.2 artarak 119.35 dolar ile 30 Haziran'dan beri en yüksek seviyesini gördü. Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 11, kok yüzde 7.5 artış kaydetti.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 4.5, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 4.3 ve paslanmaz çelik fiyatları yüzde 1.3 yükseldi.