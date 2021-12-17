Demir cevheri fiyatları 7 haftanın zirvesini gördü

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, çelik talebinin toparlanacağına yönelik beklentilerin artması nedeniyle yedi haftanın zirvesini görürken art arda dördüncü haftayı da artışla kapatmaya hazırlanıyor.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Mayıs teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 1.9 yükselerek 28 Ekim'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan ton başına 676.50 yuandan (106.21 dolar) kapandı.

Singapur borsasında Ocak vadeli demir cevheri kontrat yüzde 0.4 artışla 117.4 dolar seviyesinden işlem gördü.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 0.7 yükselirken, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 0.4 artış kaydetti.

Paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 0.3 ekside. Dalian emtia borsasında kok kömürü fiyatları yüzde 3.3 yükselirken kok yüzde 0.9 artıda.