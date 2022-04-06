Demir cevheri fiyatları 8 ayın zirvesini gördü
Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları artan tüketimle 8 ayın zirvesini gördü.
Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları Çin'deki tatilin ardından işlemlerin yeniden başlamasıyla yüzde 3'ten fazla yükselerek sekiz ayın en yüksek seviyesini gördü.
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı salgından etkilenen talebin toparlanmasıyla yüzde 3.3 artışla ton başına 937 yuana çıkarak (147.16 dolar) 5 Ağustos 2021'den beri en yüksek seviyesini gördü.
SteelHome danışmanlık şirketinin verilerine göre demir cevheri spot fiyatları da 2 Nisan'da ton başına 159.5 doları gördü.
Mayıs teslimatlı kok kömürü fiyatları yüzde 0.6 artarak ton başına 3,238 yuana (508.6 dolar) yükselirken kok fiyatları da yüzde 2.2 artışla ton başına 4,053 yuana (636.6 dolar) yükseldi.
Shanghai vadeli işlemler borsasında Ekim teslimatlı nervürlü çelik fiyatları yüzde 0.5 yükselerek ton başına 5,136 yuan (806.6 dolar) seviyesinden işlem gördü.