Demir cevheri fiyatları arz endişeleriyle yükseldi

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, gelecek ayki Beijing Kış Olimpiyatları'ndan sonra çelik üretimi kısıtlamalarının gevşetilmesiyle, demir cevherine yönelik talebin artacağı umutlarıyla yükseldi.

Bazı işlemciler gelecek hafta başlayacak Çin Yeni Yılı tatilleri öncesinde pozisyon almasa da, arzın sıkılaşma ihtimali de demir cevheri fiyatlarına destek sağladı.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Mayıs teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 2 artışla ton başına 13 Ekim'den bu yana görülen en yüksek seviye olan 781 yuana (123.07 dolar) çıktıktan sonra yüzde 0.5 artıda 769 yuandan kapandı.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 0.3 geriledi Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 0.2 geriledi. Paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 0.4 düşüş kaydetti.