Demir cevheri fiyatları iki ayın dibinde

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları kâr düşüşlerinin çelik üretiminde kullanılan materyale olan talebe dair olumsuz beklentileri kuvvetlendirmesi nedeniyle geriledi, Dalian demir cevheri sekiz haftanın dip seviyesini gördü.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde 654 yuan ile 2 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından %2.3 ekside ton başına 655.50 yuandan (90.90 dolar) kapandı.

Dalian demir cevheri haziranda 890 yuan ile gördüğü zirve seviyeden yaklaşık %26 gerilerken, %62 demir içerikli demir cevherinin spot fiyatları dün 92 dolar ile 11 ayın dip seviyesini gördü.

Singapur emtia borsasında işlem gören ekim teslimatlı demir cevheri %0.9 gerileyerek ton başına 85.75 dolar ile

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik %0.3, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo %0.2 artış kaydetti. Paslanmaz çelik ise %0.3 yükseldi. Dalian kok kömürü vadeli fiyatları DJMcv1 %0.5, kok vadeli fiyatları %1.1 geriledi