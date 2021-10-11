Demir cevheri fiyatlarında artış yüzde 50'ye dayandı

Demir cevheri fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yüzde 10'luk bir yükseliş yaşadı. Böylece eylül ayından bu yana demir fiyatlarındaki yükseliş yüzde 50 seviyesine yaklaştı.

Demir cevheri vadeli kontratları, Çinli çelik üreticilerinde inşaat demiri marjlarındaki iyileşmenin talep görünümünü desteklemesi ile birlikte yükselişini sürdürdü.

Fiyatlar Singapur piyasasında yüzde 10 sıçradı.

Öte yandan Mysteel’in ülkedeki 91 maden eritme tesisine dayandırdığı ankete göre, Çin’de inşaat demiri marjları eylül sonunda arttı.

Kok kömürü dört haftanın zirvesinde

Kok kömürü fiyatları da dört haftanın zirvesine ulaştı.

Dalian emtia borsasında işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı kok kömürü fiyatları bugün yüzde 5.4 yükselişle ton başına 3,380 yuan (525.08 dolar), kok yüzde 1.9 artışla ton başına 3,675 yuan ile 10 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Yükselişte, Çin'in en büyük kömür üreticisi Shanxi eyaletinde geçen hafta yaşanan selin arz endişelerini tetiklemesi etkili oldu. Shanxi eyaletinde şiddetli yağışların sele neden olması nedeniyle geçen hafta 27 kömür madenini kapatılmıştı.