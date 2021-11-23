Demir cevheri psikolojik eşiği geçti
Çin'de demir cevheri, emlak sektörüne ilişkin kısıtlamaların gevşetilmesi ile 100 doların üzerine çıktı.
Çin'de emlak sektörüne yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi ile demir cevheri fiyatları psikolojik eşik kabul edilen 100 doların üzerini gördü.
Demir fiyatlarındaki yükselişte talebin artacağı beklentisi ve çelik üretim tesislerinin kârındaki güçlü artış da etkili oldu.
Singapur piyasasında fiyatlar, son üç günde yaklaşık yüzde 17 yükseldi.
Demir cevheri fiyatları Singapur piyasasında, yüzde 6,8 yükselişle ton başına 101,10 dolara çıktı.
Dalian piyasasında vadeli kontratlar günlük üst fiyat limitine yükseldi. Şanghay piyasasında çelik inşaat çubuk ve sıcak haddelenmiş rulo fiyatları da yükseldi.