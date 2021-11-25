Demir cevheri üç haftanın zirvesinde

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları üst üste beşinci günde de yükselerek üç haftanın en yüksek seviyesini görürken Çin'in gayrimenkul sektörüne destek vereceği beklentilerinden destek bulan spot fiyatlar da ton başına 100 doların üstüne çıktı.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 4.8 artışla ton başına 629 yuana (98.46 dolar) yükselerek 2 Kasım'dan beri en yüüksek seviyesini gördü.

SteelHome danışmanlık verilerine göre gösterge niteliğindeki demir cevheri spot fiyatları da dün 100.50 dolara yükselerek 2 Kasım'dan beri en güçlü seviyeyi gördü.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 0.4 yükserlirken, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 1, paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 0.2 artış kaydetti.

Kok kömürü fiyatları bugün yüzde 8.5 yükselerek 12 Kasım'dan beri en yüksek seviyesini görürken, kok fiyatları yüzde 1.7 yükseldi.