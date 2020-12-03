Demir cevheri vadeli işlemleri artışı sürdürüyor
Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'de güçlü talebin desteği ile keskin şekilde arttı.
Foreks
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Dalian Emtia Borsası'nda Ocak vadeli kontrat, yüzde 3,5 artarak ton başına 934,50 yuana (142,44 dolar) çıktı. Singapur Borsası'nda demir cevheri, yüzde 2,4 artarak ton başına 130,24 dolara yükselerek yedinci günde de artışını sürdürdü.
Analistler, çelik imalathanelerinde demir cevheri talebinin güçlü olduğunu belirterek ayrıca liman kapasite kısıtlamalarının demir cevheri ithalat akışını engelleyebileceğine dikkat çekiyor.