Demir cevheri vadeli işlemleri yüzde 4'ten fazla düştü

Demir cevheri vadeli işlemleri, spekülatif alımlar nedeniyle geçen hafta çıktığı 1000 yuan seviyesinin üzerinden geri çekildi.

Dalian Emtia Borsası'nda Mayıs vadeli demir cevheri kontratı, sabah işlemlerinde yüzde 4,2 düşerek ton başına 956,50 yuandan (146,3 dolar) işlem gördü.

Singapur Borsası'nda Ocak vadeli kontrat, yüzde 4,5 düşerek ton başına 150,7 dolardan işlem gördü.

Analistlere göre demir cevheri piyasasının spekülatif alımlar nedeniyle aşırı seviyeye çıktığında, Çin çelik üreticilerinin Cuma günü düzenleme kuruluna birden yükselen fiyatları soruşturmasını ve suistimali önlemesi için bastırdı. SteelHome danışmanlık şirketinin verielrine göre vadeli işlemler piyasasında spekülatif alımlar, spot fiyatları ton başına 159,5 dolar ile Şubat 2013'ten beri en yüksek seviyeye çıkardı.

ANZ analisti temellerin ton başına 90-110 dolar fiyatın adil olduğunu belirtirken, ING analisti gelecek yıl demir cevheri tedarikinin 100 milyon tona kadar artmasını beklediklerini ifade etti.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 2,3, HRC yüzde 1,1 düştü, paslanmaz çelik yüzde 2,9 arttı.